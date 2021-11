Verissimo, Kekko dei Modà e il doppio matrimonio: «Mentre faceva la pizza..»

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Kekko Silvestre ha raccontato il “doppio” matrimonio con la moglie Laura: «L’ho sposata dopo vent’anni d’amore».

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Kekko Silvestre ha raccontato il “doppio” matrimonio con la moglie Laura Valente, madre della figlia Giorgia: «Dopo 23 anni di fidanzamento – ha raccontato - Mi sono sposato.. Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto. E’ stata una cosa improvvisata, una scelta mia. Ho accusato parecchio il periodo del lockdown, mi sono spaventato e mi sono reso conto che se mi fosse successo qualcosa, dopo tutti gli anni insieme, magari lei non sarebbe potuto venire a trovarmi in ospedale ne godere dei suoi diritti».

La proposta di matrimonio di Kekko Silvestre non è stata proprio classica: «Lei la domenica sera fa la pizza e mentre preparava le ho detto: “Stavo pensando che potremmo sposarci”. Lei, che aveva ormai perso le speranze, ha risposto: «Si, fai tu... Fai quello che devi fare». Ho chiamato il Comune e fissato per il 17 luglio, ho compilato i moduli e quando Laura è tornata a pranzo li ha inaspettatamente trovati. Dopo la cerimonia in Comune ci siamo di nuovo sposati ad agosto, in Sardegna. Il 10 abbiamo rifatto un’altra cerimonia, un rito simbolico in cui ci ha unito in nozze mia cugina, poi la cena con fuochi d’artificio regalata dai miei genitori. Una giornata stupenda!».