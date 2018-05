Kenny Garrett sbarca a Napoli: «Il mio sax vi farà danzare»

Mercoledì 23 Maggio 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 11:39

Quei cinque anni hanno marchiato la sua carriera e lui lo sa. «Certo, ho suonato anche con Freddie Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Herbie Hancock, Ron Carter, Elvin Jones, ma quella è stata la collaborazione più lunga, creativa e importante che mi sia capitata». Kenny Garrett, atteso per la prima volta a Napoli da solista domani, per un concerto al Duel:Beat, sa di essere «condannato» ad arrivare in città, come in qualunque altra tappa dei suoi tour, come «il sassofonista di Miles Davis», dell’ultimo Miles Davis, quello di «Amandla».«No, succede persino se si parla di Shorter o di Hancock, perché dovrebbe dispiacermi?».«È un mio assolo, nato per uno dei musicisti più straordinari del pianeta, che il pubblico lo ami davvero non è un problema per me, non può esserlo».«Per me è stato facile, per i batteristi lo era di meno, anzi per tutta la sezione ritmica».«Avrò Corcoran Holt al basso, Samuel Laviso alla batteria e Vernell Brown al pianoforte. E mi concentrerò sui materiali del mio ultimo disco per la Mack Avenue Records».«Volevo realizzare qualcosa che potesse muovere le persone, ho visto un party, un giorno, ed ho notato che non era importante il genere di musica che la gente ballava, che contava la voglia di divertirsi, di scandire il tempo, di attraversare il ritmo. Ecco, così il mio sassofono al servizio di un “Calypso chant”, di una “Bossa” che arriva direttamente dal Brasile, di groove che si muovono tra hardbop e funky...».«Perché dovrebbe mancare? C’è in giro un party che faccia a meno dell’hip hop di questi tempi? Ho coinvolto Mista Enz. Ma c’è anche un accordion indiano, un valzer...».«Certo, ma è anche un ritorno alle origini: il jazz uscì dalle sale da ballo per cercare profondità, per diventare qualcosa di più di una musica da ballo ma poi, intellettualizzandosi, ha dimenticato quelle radici, ha corso il rischio di diventare molto meno di una musica da ballo, adatta piuttosto ai salotti».«Diciamo che me la godo quando la suono, questa musica, e che è difficile seguirla restando fermi. Ma, anche, che tornerà il tempo per le ballad, che poi si potrebbero ballare anche quelle, ad essere sinceri».