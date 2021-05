Keyra lancia Ansia, il nuovo singolo per un nuovo Ep

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 30 aprile 2021 per Believe, esce oggi su YouTube il videoclip di “Ansia”, il nuovo singolo di Keyra, che anticipa un nuovo Ep in arrivo prossimamente.

La giovane autrice e cantante salernitana classe ‘98 condensa in uno dei suoi brani più intimi ed emotivi il ricordo di uno stato d’animo, quello con cui ha dovuto fare i conti alla fine del suo primo amore, un periodo difficile...

