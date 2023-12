Keyra canta Femmena: «Il mio omaggio a Totò tra ritmi pop e urban»

Un contratto con la prestigiosa Carosello Records, etichetta che vanta nel roster artisti del calibro di Diodato e Coez, ed un nuovo singolo, Femmena, che vuole omaggiare Totò. La salernitana Annapaola Giannattasio, in arte Keyra, torna sul mercato con un video nato sotto il segno del cambiamento. Il brano ha lo stesso ritornello di Malafemmena del principe de Curtis, scritto nel 1951. Divenne famoso in tutta Italia solo nel 1956, quando Teddy Reno lo interpretò nel film Totò, Peppino e… la Malafemmena. Il brano fu dedicato alla moglie del principe della risata, Diana Bandini Lucchesini Rogliani: quando la coppia si separò, i due coniugi fecero un patto chiaro e cioè che lei non avrebbe dovuto lasciare la loro casa prima che la figlia avesse compiuto 18 anni. Ma Diana venne meno all’accordo, sposando un altro uomo, perdendo così la fiducia del suo ex marito che ha continuato a soffrirne fino all’ultimo istante della sua vita. Annapaola è al settimo cielo per questa nuova avventura musicale che rispecchia tanti aspetti del suo percorso di vita.

Com’è nato il brano?

«Mentre seguivo a Milano, dove attualmente vivo, un workshop di recitazione per risolvere alcuni blocchi emotivi legati alle ferite del mio passato.

In particolare, è emerso uno sfogo legato ad una mia precedente relazione finita male, in cui è uscita una parte di me che non sapevo di avere. Da lì è nata Femmena, che vuole essere un modo per scusarmi con il mio ex, che ho fatto soffrire molto e, allo stesso tempo, una presa di coscienza del mio essere. La faccio d’angelo che canto non mi serve per ingannare ma per campare. Una faccia di una donna che deve vivere in un mondo maschilista e deve lottare. Quindi, anche una risposta al mio ex che mi ha dipinta come un diavolo. Ma è una opportunità anche per parlare alla mia bambina interiore. Quell’animo puro che avevo si è compromesso e quindi chiedo scusa a me stessa».

Un mix tra ritmi pop ed urban. Rispetto a brani come Ansia cosa è cambiato?

«Parliamo di connubi tra generi ma, alla fine è una song pop con contaminazioni. Nei prossimi brani ci saranno suoni legati all’r&b, all’hip hop ed al reggaeton. Vivendo a Milano, sono stata influenzata da tante realtà differenti che mi hanno permesso di forgiare un mio stile. Rispetto ad Ansia sono cambiata io, mi conosco meglio. Mai avrei pensato, nella mia vita di cantare in dialetto, ma per come sono fatta, questo linguaggio è perfetto per quello che intendo dire. In quest’ottica, Pino Daniele ci ha insegnato tanto e spero di portare il “napoletano” anche fuori dall’Italia, in una chiave diversa».

Come è arrivata alla Carosello Records?

«Mi hanno cercato, vedendomi a Milano, una città i cui gli artisti si conoscono. Il mio artist e management mi ha contattato per fare una audizione dal vivo e da lì mi hanno proposto un contratto. Sono onorata di far parte di questa label storica e spero di poter crescere ancora».

Sta preparando altri singoli?

«Assolutamente, non mi fermo mai e sono sempre in studio. In passato non sono stata costante ma ora ho una mia squadra e potrei fare presto un ep. Adesso non ci saranno degli stop».

Cantando Femmena, è riandata a vedersi i film di Totò?

«Sono cresciuta con le sue pellicole. Con mia nonna, che è napoletana, ogni domenica le vedevamo assieme. Amo de Curtis come artista ed attore: è andato oltreoceano e vorrei farlo anche io. Per me è una fonte d’ispirazione».

Ci avviciniamo al concerto del 31 dicembre a Salerno. Non sarebbe bello far suonare anche i gruppi locali?

«Certo, per quanto riguarda le aperture dei big sarebbe giusto, visto che potrebbe essere una vetrina importantissima per farsi conoscere. Si dovrebbe fare una selezione, questo sicuramente, e potrebbe avvenire attraverso un contest, o qualcosa di simile, per conquistare quel palcoscenico. Per me cantare in piazza sarebbe un grande emozione e sarei onorata di farlo proprio nella mia città».