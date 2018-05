L'ultima canzone di Pino Daniele cantata dai napoletani: online il video di «Resta quel che resta»

Venerdì 25 Maggio 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 14:52

Da oggi, venerdì 25 maggio, è online il video di “Resta quel che resta”, lo straordinario nuovo brano inedito di Pino Daniele, composto e inciso oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del cantautore napoletano, proprio adesso che ogni singolo verso assume per tutti un significato ancora più profondo.Il video è diretto da Sebastiano Bontempi.Il video è un omaggio al popolo e alla città del cantautore napoletano: le immagini, girate per le strade di Napoli, rappresentano “l’amore intorno” che è rimasto. Tutti cantano Pino, tutti cantano con Pino: ragazzi, donne e uomini hanno così potuto emozionarsi ancora una volta insieme a Pino, tra i vicoli e il mare di una Napoli baciata dal sole, tra i colori e i profumi che la rendono una città unica.Tutte le persone che hanno partecipato al video, inoltre, l’hanno fatto proprio in nome dell’affetto per Pino: nessuno di loro, infatti, è un attore.Il brano “Resta quel che resta”, attualmente in radio, è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming.Tutti i ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati all’evento “PINO È”, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli, saranno devoluti ai progetti benefici della Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - OPEN Onlus e della Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children.“PINO È” sarà un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, ma soprattutto AMICI del cantautore napoletano.Oltre ai già annunciati Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Elisa, Emma, Tony Esposito, Giorgia, J-Ax, Lorenzo Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, Giuliano Sangiorgi, James Senese, Antonello Venditti, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo per questa grande occasione saliranno sul palco dello stadio San Paolo Di Napoli Anche Loredana BertÉ, Clementino, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Il Volo, Marcus Miller, Nccp - Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Raiz, Massimo Ranieri, Red Canzian, Francesco Renga, Paola Turci, Ornella Vanoni.E con la testimonianza di Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Mariangela D’Abbraccio, Enzo Decaro e non solo! Inoltre, non potranno mancare le band storiche di Pino Daniele, Vai mo’ e Nero a Metà, amici, prima che colleghi, che hanno condiviso con Pino momenti di musica e di vita negli oltre 40 anni di carriera del cantautore napoletano.L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1, a seguito del TG delle ore 20.00.«Rai1 non poteva restare in disparte in un appuntamento così importante per la cultura, la musica, l'arte napoletana e quindi italiana – dichiara Angelo Teodoli, direttore di RAI 1 – Lo fa affidando a una grande prima serata, emotiva e intensa, le parole e la musica di Pino Daniele. Lo fa tramite grandissimi interpreti e in una ambientazione da brividi: quella Napoli che ha fatto nascere Pino, che lo ha fatto diventare quello che era e che gli ha permesso di raccontarla al mondo intero sia con le lacrime che con il sorriso, ma sempre con grande amore».RTL 102.5, RADIO ITALIA, RADIO KISS KISS, RADIO2, RDS, RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO MONTE CARLO e RADIO ZETA, i più importanti network radiofonici nazionali, saranno eccezionalmente insieme, a sostenere l’evento “PINO È”.Al loro fianco, a sostenere l’evento, anche le principali radio locali: Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Napoli, Radio Marte e Radio Marte 2.I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali del circuito TicketOne e Go2 (Per tutte le informazioni: www.fepgroup.it).Intesa Sanpaolo con Sharing Music è main sponsor dell’evento.