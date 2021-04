A pochi mesi di distanza dall’uscita di “Mi manchi negli occhi”, torna Tricarico con un nuovo singolo, “La Bella Estate”, la cui uscita è prevista per venerdì 23 aprile per Artist First. Il singolo è frutto della ormai duratura collaborazione nella scrittura con Jennà Romano dei Letti Sfatti.

