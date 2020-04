OgnunoACasaSoja, La Maschera ricanta «Amarcord» con i cori dei fan Video

LEGGI ANCHE

Se si può trovare qualcosa di buono nel disastro provocato dall’epidemia da coronavirus , uno dei campi dove cercare è sicuramente l’arte, in particolar modo la musica. Infatti,, l’isolamento forzato, imposto dai decreti governativi per cercare di frenare i contagi, sembra aver incentivato la creatività di musicisti e cantautori, che in questo periodo propongono vecchi e nuovi brani legati più o meno direttamente all’emergenza che si sta vivendo. E la tecnologia è un importante ausilio, cheEcco spiegato il proliferare in questo periodo di videoclip realizzati con lo stesso format: ogni musicista suona o canta il proprio pezzo di canzone stando a casa sua, poi in fase di montaggio e di mix si mettono insieme le immagini, che diventano un collage di riquadri, mentre. A questa idea la band de La Maschera ha voluto aggiungere i cori eseguiti dal pubblico virtuale: «L’idea è nata durante un live su Instagram che stavo trasmettendo da casa mia – spiega, frontman del sestetto partenopeo –. Stavo cantandoe sul finale, nel momento del coro, molti degli utenti collegati scrivevano nei commenti “lalà lalà”. E allora mi sono detto che».Così parte una sorta di contest per partecipare al nuovo video di, brano contenuto nell’album, nella versione: «Abbiamo dato un link dove scaricare la base musicale – spiega ancora Colella –. E chi voleva prendere parte al video, doveva riprendersi mentre cantava ascoltando la base in cuffia, per poi inviarci il file». E la risposta del pubblico è stata entusiasmante: «Abbiamo ricevuto un centinaio di contributi e siamo riusciti a farne entrare un’ottantina nel videoclip, grazie all’abilità di». E continua: «Questo è il nostro secondo videoclip realizzato in regime d’isolamento, il primo con il coinvolgimento del pubblico ed è stata una bella esperienza. Ma suonare dal vivo è tutta ‘n’ata cosa e speriamo di poter rivivere presto quelle emozioni. Nel frattempo, ringraziamo di cuore chi ha voluto partecipare a questo nuovo e bellissimo esperimento».