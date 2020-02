Lady Gaga innamorata: eccola col nuovo fidanzato dopo la «truffa» di Bradley Cooper

Dopo aver fatto pensare a tutti di avere una love story con il collega Bradley Cooper, con cui ha girato il pluripremiato film “A Star is Born”, Lady Gaga stupisce i suoi follower e presenta il suo fidanzato su Instagram con uno scatto romantico.

Nella foto si vede la cantante abbracciata in barca al nuovo fidanzato, l’amministratore delegato di Parker Group, Michael Polansky. Il post, che ha velocemente fatto il pieno di like, è seguito dalla didascalia: “Ci siamo divertiti tantissimo a Miami. Amore per tutti i miei little monster (così chiama i suoi ammiratori) e ai miei fan, siete i migliori!”.

Un periodo positivo per Lady Gaga che finalmente trova l’amore dopo aver annullato le nozze col suo ex proprio lo scorso anno. La “finta” love story con Bradley Cooper, ha avuto inizio sul red carpet del Festival di Venezia 2018 ed è continuato alla notte degli Oscar del 2019.

Ultimo aggiornamento: 16:37

