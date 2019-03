Laura Pausini e Biagio Antonacci lanciano il nuovo singolo “In questa nostra casa nuova”

Martedì 19 Marzo 2019, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 16:11

hanno collaborato varie volte negli ultimi 20 anni: hanno condiviso i reciproci palchi, duettato in occasioni prestigiose. Biagio ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio di Laura ma non era mai accaduto che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci.è il titolo del brano che cantano insieme e che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo. Pre-order su iTunes su Spotify “In questa nostra casa nuova” (su etichetta Iris distribuita da Sony Music) nasce dal desiderio dei due artisti di continuare a percorrere insieme un momento di condivisione, proprio come accadrà in occasione del tour che terranno negli stadi italiani la prossima estateQuesto nuovo singolo conferma così la grande intesa tra le due icone della musica pop, da più di 25 anni amici e colleghi, pronte a scendere in campo nei principali stadi italiani con 11 appuntamenti live. Il fischio di inizio per un’estate che si preannuncia indimenticabile è previsto per il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.Data dopo data, Laura e Biagio emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, tra i loro grandi classici e le loro più recenti hit. Queste tutte le date del tour: il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e l’1 agosto alla Fiera di Cagliari.I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita sul sito die nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).RTL 102.5 è media partner del tour. I due artisti mostreranno per la prima volta in anteprima il loro palco agli iscritti ai loro fan club in occasione del “Laura Biagio Party 2019” il prossimo 15 giugno presso la Nuova Fiera di Roma.