Laura Pausini, la pubblicità è fake: «Non fidatevi e fate attenzione a chi sfrutta le vostre debolezze»

Martedì 11 Giugno 2019, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

False pubblicità con l'immagine di Laura Pausini. Sul web da qualche tempo stanno circolando delle pubblicità su prodotti dimagranti con le foto della nota cantante che ne sarebbe testimonial. Si tratta in realtà di un falso e a spiegare le cose come stanno è la stessa Laura dalla sua pagina Facebook.Laura spiega di non aver mai autorizzato nessuno all'uso delle sue foto a scopi pubblicitari e chiarisce che ogni giorno i suoi legali intervengono per la rimozione delle stesse. La pubblicità in questione mostra la foto della Pausini con sotto una didascalia: «Sono diventata magra mangiando tutto ciò che volevo. Mi hanno aiutato le gocce che mi ha consigliato il mio dietologo», con tanto di link a seguito. Si tratta di una pubblicità ingannevole e la pop star se ne discosta e precisa: «Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico. Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle Vostre debolezze».Non è la prima volta che un personaggio famoso viene usato a scopi pubblicitari senza aver dato alcuna organizzazione. Una tendenza che con la diffusione del web è diventata piuttosto comune, come denunciarono anche Le Iene in un servizio. Laura però si discosta da tutto e oltre ad annunciare una battaglia legale, invita tutti i suoi fan a non credere a questo tipo di pubblicità.