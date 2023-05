Geolier e Lazza a Scampia pronti per «Red Bull 64 bars»

Si avvicina l’appuntamento di sabato 7 ottobre in piazza Ciro Esposito con «Red Bull 64 Bars live», l’evento dal vivo del format culto del rap nella sua forma più pura. Lo fa nelle strade, davanti al pubblico, per uno show unico in grado tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica; autenticità che è sempre stata il valore che ha contraddistinto e caratterizzato la prima edizione. Lo fa avvicinando mondi apparentemente diversi, città e culture diverse. Lazza e Geolier uniti a Scampia dall’amicizia e dal rap, pronti ad essere protagonisti al live più importante della scena rap in Italia, come si vede nel video pubblicato in esclusiva sul nostro sito.

Nel cast di questa seconda edizione napoletana anche Noyz Narcos, Rose Villain e Salmo, supportati da Miles in cabina di regia, Gli artisti, su uno stage immersivo a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dalle 64 barre ideate per Red Bull, oltre alle hit del proprio repertorio, senza nessuna interruzione: un flusso continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in una vera e propria maratona di puro rap.

Le associazioni attive nel sociale del quartiere di Scampia avranno la possibilità di acquistare il biglietto per assistere allo show ad un prezzo calmierato.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto su redbull.com/64barslive e in diversi punti vendita fisici nei quartieri di Scampia, Piscinola e Secondigliano. Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove puoi rivedere la live del 2022.