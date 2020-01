Le abitudini particolari di Brunori Sas: «Sotto la doccia canto in napoletano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, al secolo, è sicuramente tra i cantautori più in voga del momento. A tre anni di distanza dalla pubblicazione di “”, il suo quarto album che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, 15 giorni fa è uscito “”, che doveva essere il disco della consacrazione. E, infatti, il nuovo lavoro dell’artista calabrese ha impiegato pochi giorni per conquistare le vette delle classifiche di vendite e d’ascolto, mentre i due videoclip che ne hanno anticipato l’uscita, “” e “”, sono cliccatissimi sulle piattaforme web e sui social network LEGGI ANCHE il corto di Brunori Sas e Michela Giraud Un successo annunciato che bissa quello del precedente. E anche il tour che partirà tra un mese –– si prevede che faccia registrare numeri da capogiro, considerato che per qualche data è già stato annunciato il sold out. Intanto, inattesa di esordire il 28 febbraio a Vigevano, Brunori è impegnato in un giro di interviste promozionali. Addiritturaal cantautore cosentino ha dedicato uno speciale che andrà in onda stasera alle 21 e sarà visibile anche in chiaro sul canale 50 del dgt. Come spesso gli capita, il cantautore non ha esitato a rivelare alcuni elementi della sua vita privata. In particolare, al giornalista che gli chiedeva se gli capitasse di cantare sotto la doccia, ha risposto: «Lo faccio, ma non canto canzoni tipo dei Ricchi e poveri come “Sarà perché ti amo”, anche se sono canzoni di tutto rispetto – ha confessato il 42enne –. Mi piace cantare le canzoni napoletane o le mie stesse cantate in napoletano». E a quel punto, accompagnandosi al pianoforte, ha accennato al suo successo più conosciuto, “”,Divertente anche un altro passaggio dell’intervista, anticipata dalla piattaforma satellitare pubblicandone sul sito web e sui suoi canali social questi due brevi estratti, in cui Brunori racconta di una sua aspirazione giovanile: «A Siena, già prima di laurearmi, io già suonavo con un mio gruppo, dove militava anche il mio attuale manager. Poi facevo canzoni per cartoni animati, ma con la musica non riuscivo a mantenermi e avevo bisogno di soldi – ricorda il 42enne –. Allora, dopo la laurea, per la disperazione di mio padre, che giù in Calabria aveva una ditta di mattoni, la famosa Brunori sas , e mi voleva lì, ho trovatoe l’ho fatto per un annetto buono. Ed è stato un lavoro formativo sotto tutti i punti di vista».