Le ristampe di De André: escono i primi quattro album

A 25 anni dalla scomparsa (11 gennaio 1999) di Fabrizio De André, la fondazione a lui intitolata e la Sony ricordano il grande cantautore con il progetto «Way point. Da dove venite... dove andate?», che prevede la riedizione durante l’anno di tutti i suoi dischi in studio in ordine cronologico. Gli album saranno ristampati in versione lp nero 180 gr e cd, arricchiti da speciali booklet con i testi delle canzoni, annotazioni autografe, pensieri, riflessioni, commenti, estratti di interviste, scritti inediti... Si inizia venerdì con la ristampa dei primi 4 dischi di Fabrizio De André: «Volume 1» (1967), «Tutti morimmo a stento» (‘68), «Volume 3» (ancora ‘68) e «La buona novella» (‘70).