Spedicato dei Negramaro in ospedale, Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per raggiungere l'amico

Lunedì 17 Settembre 2018, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di, il chitarrista dei, si trovano aldi, dove il giovane - dopo aver accusato un malore questa mattina - è ricoverato per una grave emorragia cerebrale. Intanto il cantanteappena saputo della notizia, ha prenotato il primo volo da, dove si trovava, per stare accanto all'amico.LEGGI ANCHE