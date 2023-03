Al suo secondo Sanremo (il primo lo ha vinto tra i Giovani nel 2020 con «Vai bene così», all'ultimo è arrivato diciannovesimo con «Il terzo cuore») Leo Gassmann, 24 anni, sembra aver capito che cos'è il Festival: «Sono tornato dall'Ariston più grande, Sanremo ti fa crescere tanto, e velocemente, e si tiene sempre qualcosa di te».

Che cosa ci hai lasciato stavolta?

«Tante emozioni, tante paure, tante incertezze. E ho portato a casa tanta voglia di crescere, magari di tornare un giorno ancora più forte: per ora sono sazio di quel palco, molto ma molto impegnativo».

Ti ha tolto qualcosa anche il bailamme extramusicale, che ancora non si è fermato? Il rumore di fondo di chi vuole processare Blanco per maltrattamento delle rose o Rosa Chemical e Fedez per un bacio con la lingua?

«Mi è dispiaciuto chi non ha rispettato Amadeus, una persona perbene che ha regalato un grande spettacolo e nuovo spazio per la musica italiana. Una persona sincera e delicata. Abbiamo bisogno di persone come lui».

Alla fine hai fatto notizia per la canottiera: volevi vendicare Giovanni Truppi?

«Non mi ricordavo di Giovanni nel 2022, lui è un grande. Per un'incomprensione con Stefania Sciortino, una grandissima stylist, mi sono trovato a pochi minuti dall'andata in scena con una giacca con un enorme marchio, vietato per regolamento. Un altro vestito non mi piaceva e non mi lasciava libero di muovermi così, preso dall'ansia, mi sono preso la libertà della canotta: non era il massimo di rispetto per quel palco, ma...».

Il tuo album, «La strada per Agartha», è difficile da incasellare nella musica che ci gira intorno. Troppo adulto per il mainstream giovanilista in circolazione, troppo giovane per giocare nella categoria dei cantautori storici.

«Ci sono brani pop, certo, io mi definirei indie, ma non all'italiana, mi sento un aspirante cantautore. Ci sono tante influenze sonore: "Figli dei fiori" guarda alla world music con i suoi strumenti indiani e il contributo di Raul Kamble, all'alternative pop di un Bon Iver "Without you" con la band inglese Will & The People e le sue doppie con la voce bassa e il falsetto altissimo. La voce di Massimo Dapporto tesse una sorta di concept album».

Con «Caro Lucio» e il duetto con Bennato, «Io vorrei che per te», guardi alle generazioni precedenti.

«Edoardo, che mi ha accompagnato anche a Sanremo, e Lucio Dalla sono dei giganti della musica italiana. La mia musica, ma non solo la mia, si regge anche sulle loro spalle. Edo mi ha cambiato la vita non solo con le canzoni, ma con i consigli, le parole, l'amicizia. Dalla non l'ho conosciuto, ma è stato per me necessario scrivere quella canzone: quando sono solo la canto, riesce a farmi scendere le lacrime, cosa difficile».

Spieghiamo il titolo del disco?

«Viene dal romanzo Il dio fumoso (1908) di Willis George Emerson e il regno sotterraneo da lui immaginato. Due naufraghi raccontano questo popolo di giganti che vive di musica, che usa la musica per comunicare anche a distanza di chilometri. Sogno che esista questa isola che non c'è, un luogo senza guerre e differenze. Il mio disco è un viaggio verso la bellezza, i miei giganti sono tutte le collaborazioni che hanno arricchito il mio album. Da Riccardo Zanotti del Pinguini Tattici Nucleari che oltre al pezzo di Sanremo ne ha scritto anche un altro, a Lodo Guenzi dello Stato Sociale è coautore di Siamo a metà, Giovanni Caccamo che firma La mia libertà. Edo e gli altri li abbiamo già nominati».

A Sanremo ti sei trovato a parlare con Lda del privilegio-condanna dell'essere «figlio di»?

«Sì, ci siamo conosciuti e riconosciuti, ci lega un pregiudizio in comune, ma su quel palco abbiamo fatto il nostro dovere, dimostrando di essere all'altezza, di non essere lì per sbaglio. Luca D'Alessio è un grandissimo performer e, avendo appena 19 anni, è destinato a crescere ancora, e velocemente. Se io ho mio nonno e mio padre a farmi luce e ombra, lui fa lo stesso mestiere del padre Gigi: nessuno conosce la musica meglio di un bambino che ci nasce in mezzo».