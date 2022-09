Levante, con il nuovo look è irriconoscibile: «Nonna Rosalia si inca**a da pazzi»

Cambiamento radicale per Levante. La cantante ha sconvolto i fan pubblicando sui social uno scatto in cui mostra il nuovo look, quasi irriconoscibile. La 35enne, diventata da pochi mesi mamma della piccola Alma Futura, ha deciso di cambiare stile: non più capelli lunghi e neri che rappresentavano il suo marchio di fabbrica, adesso l'artista ha optato per un colore insolito, in linea con una delle tinte più di tendenza dell'Autunno 2022.

Il nuovo look

Per la prima volta, Levante si è mostrata ai follower come mai prima. Ha infatti deciso di dire addio alla sua lunga chioma mora e ha optato per una tinta color rosso-arancio. I fan sono stati piacevolmente colti di sorpresa, ma a giudicare dai commenti alcuni utenti hanno confessato di sentire già la nostalgia del suo colore naturale, ma probabilmente dovranno solo abituarsi.

Per completare il look ed apparire ancora più naturale, Levante ha schiarito anche le sopracciglia dello stesso tono del colore dei capelli rendendole quasi invisibili. E come didascalia sotto la foto ha scritto ironicamente: «Nel multiverso sarei così, ne sono certa. In ogni verso la nonna Rosalia si incazza da pazzi. Pazienza».