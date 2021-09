Liam Gallagher cade dall'elicottero e si ferisce al volto: «Chi ha detto che il Rock è morto?»

Liam Gallagher si mostra sui social con il volto ferito, ricoperto di cerotti ed escoriazioni. Un'immagine piuttosto cruda, corredata dalla spiegazione di quanto accaduto: «Sono caduto dall'elicottero la scorsa notte, non ci potevo credere». L'ex membro degli Oasis, con un pizzico di humor inglese, ha aggiunto: «Tutto bene. Chi ha detto che il Rock 'n' Roll è morto?». L'incidente dopo l'esibizione di Liam Gallagher all'Isle of Wight Festival. La dinamica non è stata resa nota, ma è probabile che il cantante sia inciampato scendendo dalle scalette dell'elicottero dopo l'atterraggio. Chissà se il fratello Noel, almeno stavolta, gli avrà mandato un messaggio.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021