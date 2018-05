Martedì 15 Maggio 2018, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 19:38

Nove giugno: Barona, Milano liberata. Così, dalla sua pagina Facebook, Liberato annuncia la sua prossima apparizione, anticipata, come quella napoletana del «Nove maggio», dal «Mattino». Per partecipare allì'evento bisogna riempire un modulo con nome, cognome e indirizzo sul sito, sponsorizzato dalla Coverse, www.milanoliberata.com/ Intanto l'ultima, folle, quanto affascinante teoria sull'identità del rapper misterioso lo identifica in un ragazzo, o più di uno, detenuto nel carcere minorile di Nisida. Quel che è certo è che, dopo il lungomare partenopeo, per l'epifania meneghina l'Uomo che nasconde il suo volto ha scelto un quartiere periferico. Anche questo data diventerà motivo da scandagliare per capire chi è davvero la voce di «Je te voglio bene assaje»