Liberato in concerto a Milano, oggi lo show: «'Rrvutamm' 'tt cos' uagliù»

Solita scrita bianca all caps su sfondo nero, informazioni essenziali, nessun hashtag o lunghe didascalie:«uagliù festino confermato». Il cantante mascherato Liberato annunncia il suo ritorno in concerto, oggi nove settembre, a Milano all'Ippodromo Snai San Siro: «'Rrvutamm' 'tt cos' uagliù».

Finalmente l'arrivo di un concerto in incubazione dal 10 marzo, tra la febricitante attesa dei fan che non vogliono perdersi quella che per ora è l'unica data prevista dal cantante.

Erano anni che il Liberato non si esibiva live, causa pandemia. C'era stato, certo, l'ultima apparizione del cantante lo scorso 20 luglio a Procida, una sorpresa «Miezz'o mare» che Liberato aveva fatto ai suoi fan, permettendo non solo la visione della sua esibizione dalla spiaggia dell'isola, ma anche con una diretta Youtube a più telecamere e droni.

Ma anche con questa apparizione, Liberato non tornava in concerto dal 2019, quando si era esibito all'ippodromo capannelle del Rock in Roma.

Questo sarà, inoltre, il primo concerto che vedrà protagonista l'ultimo album di Liberato «Partenope», pubblicato a sopresa lo scorso 9 maggio, data ormai simbolica dell'artista grazie al suo primo omonimo brano.

Questo concerto è la somma dei due che erano previsti il 25 e 26 aprile 2022, pertanto i biglietti acquistati precedentemente rimangono validi per il nuovo appuntamento. Inoltre, chi ha acquistato quello a € 40 + diritto di prevendita avrà accesso al settore PIT, ovvero sotto il palco.