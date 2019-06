«Roma liberata», il nuovo re di Napoli alla prova concerto a pagamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 08:00

La sindaca Raggi non c'entra nulla, stavolta: «Roma liberata» è solo il titolo della serata che apre, stasera, all'ippodromo di Capannelle, l'undicesima edizione di «Rock in Roma», quest'anno più autarchica del solito («il pop italiano tira», ricorda Max Bucci, manager partenopeo che organizza il festival con il socio Sergio Giuliani), anche se promette Kraftwerk, Ben Harper e Nick Mason dei Pink Floyd. Ma la prima sera potrebbe, a conti fatti, essere quella di maggior richiamo dell'intera kermesse: «Abbiamo già venduto 25.000 biglietti, e continueremo a venderli fino all'ultimo minuto, dai dati di geolocalizzazione Milano è la città che risponde meglio dopo Roma e prima di Napoli».Già, perché si tratta del primo concerto a pagamento di Liberato: «Abbiamo annunciato l'evento a dicembre, senza ufficializzare dove si sarebbe svolto, anche se con il passaparola dei social i ragazzi era informati. I biglietti sono andati a ruba: 20 euro per guardare da vicino il rapper misterioso». Nemmeno Max, partenopeo doc e figlio di impresario, sa chi sia davvero Liberato: «Mesi fa mi hanno contattato quelli di Bomba Dischi, la sua etichetta, proponendomi una maratona di artisti scelti da lui. Per me, napoletano a Roma, era un sogno che diventava realtà: Napoli liberata, e vincente». Ma segreta: «La security farà in modo che nessuno, nemmeno noi organizzatori, possano tentare di scoprire chi sia davvero l'uomo del mistero».