Liberato, scoperta l'identità del cantante misterioso? "Tradito" dal sito della Siae. «È Gennaro Nocerino»

Liberato finalmente ha un volto. L'identità del misterioso cantante incappucciato, infatti, sarebbe stata rivelata grazie ad alcuni indizi raccolti sul web. Si tratta del producer napoletano Gennaro Nocerino, conosciuto nel mondo della musica elettronica come "Herr Styler". Nelle ultime ore su TikTok non si parla d'altro, con centinaia di video che mettono insieme quante più prove possibili a sostegno di questa tesi. Ma come si è arrivati a questo nome? A "tradire" il rapper sarebbe stato il sito della Siae, che cita Liberato come autore di un brano attribuito su YouTube a Nocerino.

Chi è Liberato? Cosa è trapelato dal sito della Siae

La canzone incriminata è "Future Romance", scritta e prodotta dal cantante Fiorius, insieme a Bawrut e Gennaro Nocerino. Sul sito della Siae, tuttavia, al posto del nome del producer napoletano spunta quello di Liberato. Nocerino, secondo quanto ricostruito dagli attenti investigatori dei social, sarebbe iscritto all'ente dunque con il nome d'arte del rapper incappucciato. Liberato, del resto, ha collaborato ufficialmente con Bawrut l'anno scorso prestando la sua voce per la canzone “JE ‘O TTENG E T’O DDÒNG’”.

Tramontano così le piste che portano al cantautore Calcutta, al rapper Livio Cori, al regista Francesco Lettieri (che ha girato numerosi video di Liberato) o al giovane poeta Emanuele Cerullo.

Mistero risolto quindi? Difficile dirlo. È infatti escluso che possa arrivare una risposta ufficiale da parte di Liberato. Anche perché gran parte del fascino del rapper napoletano, autore di super hit come "Nove maggio" e la più recente "Partenope", deriva proprio dal fatto che la sua identità sia sempre rimasta sconosciuta. Almeno fino a oggi.