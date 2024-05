Liberato non c'è alla festa per l'anteprima del suo film

Cinque sale piene e 1.600 persone, ma, non fosse confuso tra quest'ultime, magari anche a viso scoperto, Liberato non c'era all'anteprima di "Il segreto di Liberato", il docufilm con uso di animazione che racconta la sua storia senza svelarne l'identità, presentato in anteprima nazionale alla mezzanotte, entrando nel "Nove maggio" a lui così caro, nella Napoli a lui così cara, al cinemaThe Space di Fuorigrotta.

C'erano però i quattro registi, Francesco Lettieri, Giorgio Testi e, per l'animazione, Lrnz e Giuseppe Squillaci, insieme a Simona Tabasco, che doppia la protagonista dell'anime, Lucia. A cui è anche intitolato l'inedito del cantante misterioso contenuto nella colonna sonora e nuovo videoclip girato da Lettieri: Liberato dovrebbe metterlo in rete tra poco ore, poco dopo le 9 del 9 maggio. Per i fans, con l'anteprima della canzone, in regalo poster ed altre sorprese: molti di loro sono arrivati "brandizzati", indossando magliette, sciarpe e felpe con la rosa simbolo del fantasma del palcoscenico.