Liberato live da Procida: concerto a sorpresa dalle 20 dalla spiaggia della lingua

Liberato torna, dopo una lunga pausa, live stasera 20 luglio alle 20:00 da Procida, l'ingresso graturio dalla “spiaggia della lingua”. L'artista ormai famoso per il suo outfit total black e il volto mascherato canterà in diretta streaming dall' isola capitale italiana della cultura 2022. L'evento reso noto su Instagram ha entusiasmato i fan che coinvolti dal mistero del cantante mascherato si erano già lasciati trasportare dagli indizi lasciati sul social.

APPROFONDIMENTI LA VISITA Napoli, Clementino e Achille Lauro al Pausilipon: musica e sorrisi... I CONCERTI Max Pezzali al PalaSele di Eboli, al via oggi le prevendite online CULTURA-SPETTACOLI Achille Lauro in concerto all'Arena Flegrea (Newfotosud,...

Il video annuncio sul profilo di Voiello Italia è infatti l'ultimo di una serie in cui protagonista della telecamera è Liberato su una barca che lentamente si avvicina alla costa dell'isola, lasciando poi spazio alla scritta «miez' o mare».

Nell'ultimo post in partnership con il cantante, si legge: «La nostra avventura “miez ‘o mare” ci ha portati da Marechiaro fino a Procida. Non potevamo immaginare cornice migliore dell’isola Capitale italiana della cultura 2022 per la diretta streaming di Liberato».

Ormai ufficiale dopo l'ultimo palco a rotonda Diaz a Napoli nel 2018 che ha visto 20mila spettatori, Liberato ritorna a suonare per il suo pubblico.