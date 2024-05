Liberato pubblica il nuovo singolo “Lucia (Stay with me)”: il 9 maggio è stato celebrato

No, Liberato non ha svelato la sua identità nel nuovo film “Il segreto di Liberato”, ma forse la pellicola, più che diretta al pubblico, altro non è che l'ennesima dichiarazione d'amore alla donna di cui oggi sappiamo il nome: Lucia.

Esce alla mezzanotte del 9 maggio, come da forma per onorare quello che ormai viene definito il “Liberato Day”, il nuovo singolo colonna sonora: “Lucia (Stay with me)”.

Il videoclip

«Addo vaje? Stay with me» ripete il ritornello, un richiamo, una preghiera verso la donna che ha rubato il cuore all'artista. Nel film viene svelata la loro storia d'amore, il legame tra la giovane e il Giappone, il loro allontanamento, il viaggio.

Il videoclip riprende immagini del film, disegni realizzati da Giuseppe Squillaci e LRNZ, baci, sguardi, il lungomare di Napoli, una macchina in volo sul Vesuvio al tramonto.

Liberato lo pubblica sui suoi profili con la didascalia: «Il segreto di Liberato sta int'o cinema» e forse è proprio questa la verità: che il segreto più grande che rivela è il suo amore per la sua donna, che l'indizio più evidente per svelare la sua identità non lo dona al pubblico, ma alla ragazza che ama: “Sono io, ti penso ancora”.

Si vede che la melodia è una colonna sonora più che un singolo, ma è quel ritmo incalzante, quel nome, Lucia, dolce come in una preghiera, che rende unica la nuova canzone di Liberato, forse fino ad oggi quella più intima e vera del cantante mascherato.