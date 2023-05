Liberato, il 9 maggio esce il videoclip di “'O core nun tene padrone»

Lo aspettavano tutti e alla fine è arrivato: alle 19:26 (o qualche minuto prima, come fanno notare i fan più accaniti) del 9 maggio 2023, Liberato pubblica un post sulle sue pagine social.

È il videoclip di “'O core nun tene padrone” (1926 mix), terzo remix della colonna sonora del film “Ultras” e canzone con cui il cantante si è esibito domenica scorsa allo stadio Maradona. La firma è dell' inconfondibile Francesco Lettieri, suo storico regista e videomaker.

Il nuovo video di Liberato

Una ripresa dall'alto dei quartieri spagnoli. Lo spettatore è accompagnato lentamente dalla musica di Liberato fino ad arrivare al murales di Maradona. La finestra sempre chiusa, su cui si staglia il viso di Diego, si spalanca magicamente per lo spettatore. È dall'interno della casa che arriva la musica del cantante mascherato ed eccolo lì, seduto al pianoforte, mentre canta l'inno d'amore alla sua Napoli.







Oltre la bellezza delle riprese, nulla di nuovo sul fronte occidentale. L'esibizione è la stessa di domenica scorsa al Maradona con tanto di lettura della formazione da parte del cantante. Dettaglio da non dimenticare. Parte principale della comunicazione mediatica di Liberato è proprio la creazione di aspettative, di hype, attorno ai suoi contenuti. Proporre un bellissimo video accompagnato da una canzone già sentita sembra poco per i suoi standard.

Oltre alle solite storie in cui ricondivide post e video, Liberato ha ripubblicato anche le date del tour estivo “Tournamm' a cas'”. Anche qui, nulla di nuovo.

Le sue fanpage dedicate ricondividono, inoltre, i post dell'outfit di Liberato. Il cantante mascherato, infatti, si era presentato al Maradona con una maglia custom del Napoli realizzata appositamrnte dalla stylist Antonella Mignogna. Ispirandosi alle maglie storiche della squadra partenopea, la Mignogna ha creato un outfit personalizzato dalla consueta rosa e marchiata sul retro con il nome e il numero 95 (9 maggio appunto).

Fan delusi?

Liberato non canta ancora e ai fan non basta: troppo poco per il 9 maggio, ormai detto il "Liberato Day" proprio per la sua omonima canzone d'esordio.

Era dal 2017 che il cantante non saltava un 9 maggio rilasciando un inedito.

Il 9 maggio del 2017 Liberato pubblica “Tu t'è scurdat' 'e me”. Nel 2018 il primo concerto live dichiarato su Instagram pochi giorni prima. Un post e cinque scritte: NOVE MAGGIO/ NAPOLI/ LUNGOMARE/ TRAMONTO/ GRATIS. Nel 2019 il primo album, nel 2020 il concerto concesso sulla sua pagina social durante la pandemia. Nel 2021 esce il singolo “E te veng' a piglià”. Lo scorso anno il secondo disco “LIBERATO II”.

Strana, dunque, la mancanza di un nuovo inedito, soprattutto in un tale periodo di celebrazione dello scudetto. A difendere il cantante sono le sue pagine di fan: «ci aspettavamo tutti il terzo album, ma Liberato non è un jukebox».