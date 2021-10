Ligabue, la confessione: «Ho pensato di ritirarmi»

Tira la pietra e nasconde la mano, Ligabue, 61 anni, di cui 30 spesi sul palco, nel presentare alla stampa «È andata così», la docuserie che racconta la sua carriera creata per Raiplay (tre puntate da 15 minuti sono disponibili da oggi, le altre quattro lo saranno a dicembre). «Alla fine di tutto, con Stefano Accorsi, che è il complice privilegiato di questa avventura, ci scambiamo una promessa per il futuro e... Vedere per sapere».