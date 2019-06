Ligabue Start Tour 2019: date, scaletta e le foto in anteprima del live

Domenica 9 Giugno 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 12:49

Pop up, astrattismo, street art. C'è di tutto nella scenografia di, pronto a partire con la maratona negli stadi. Un palco con schermi giganti, due L - le sue iniziali, ma anche il suo numero preferito, il 7, se messe capovolte - si accendono, un tasto Play parte. E lui, insieme alla sua band, sempre al centro, nella maggior parte delle inquadrature.Il rocker emiliano che l'anno prossimo festeggerà 30 anni di carriera, ha chiuso così le prove generali del suoSi parte da Bari il prossimo 14 giugno. Più di due ore di concerto, con unache apre con i primi due pezzi dell'ultimo disco, Start, che sono "Polvere di stelle e Ancora noi", fino ad andare a ritorso nel tempo, a quelli più vecchi, "Balliamo sul mondo", "Bambolina e Barracuda", "Non è tempo per noi", "Piccola stella senza cielo". Due medley, uno chitarra e voce (con brani che cambieranno ogni sera) e uno club rock (da "Vivo morto o X" a "Il meglio deve ancora venire"). «Ho sempre sognato di essere un cantautore con il suono della band», dice sceso dal palco di Reggio Emilia durante le prove generali. Con lui, quelli che chiama «suoi complici, nella vita e nella musica»: Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e, l'ultimo arrivato, Ivano Zanotti (batteria, percussioni).«Tra palco e realtà, la difficoltà sta tra luci accese e luci non accese. - commenta a proposito della sua voglia di suonare - Resta la dipendenza nel gestire i momenti in cui non suono», commenta. E a proposito della chiusura di San Siro (si pensa alla costruzione di un nuovo stadio milanese in sostituzione), dice: «Dispiacerebbe: io ho iniziato proprio a San Siro nel 1997: e qui trovo sempre qualcosa di speciale. Non è un caso che tutti vogliano arrivare a suonare lì».14/06 BARI Stadio San Nicola17/06 MESSINA Stadio San Filippo21/06 PESCARA Stadio Adriatico25/06 FIRENZE Stadio Artemio Franchi28/06 MILANO Stadio San Siro02/07 TORINO Stadio Olimpico06/07 BOLOGNA Stadio Dall’Ara09/07 PADOVA Stadio Euganeo12/07 ROMA Stadio Olimpico