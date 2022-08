Lino Blandizzi, successo in Sardegna per il cantautore napoletano

Il cantautore napoletano Lino Blandizzi si é esibito in uno special Unplugged al "Laguna Blu" di Alghero, in Sardegna. Un live che anticipa il suo prossimo album in uscita a ottobre.

Blandizzi, sempre più libero da schemi, regala al pubblico tutta la magia e la gioia di un concerto che ritorna a riprendersi quei momenti fondamentali in una vita quotidiana spesso per niente tranquilla.

Blandizzi, tra una canzone e l'altra, ha dato valore alla semplicità ma soprattutto all'energia, a quel godere per sentirsi vivi. Inizia il concerto con "Voglio un'anima", canzone che segna il suo esordio, vincendo il "Premio Rino Gaetano" (miglior testo e critica giornalistica), in scaletta c'é spazio per tutto, dai brani del passato a quelli più recenti, riproposti in versione acustica.