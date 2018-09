Little Tony, rubati i cimeli dalla casa-museo. L'amico amareggiato: «Un furto su commissione»

Giovedì 27 Settembre 2018, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:37

Little Tony gli aveva lasciato tutto , l'80% delle cose che avevano segnato la sua carriera artistica. Roberto Valerio, trevigiano, è stato vittima di un furto (quasi sicuramente su commissione) nella sua casa, diventata col tempo una sorta di casa museo dopo che l'interprete di Cuore Matto, prima che morisse nel 2013, gli aveva donato un immenso numero di cimeli originali dell'artista.​Amareggiato di quanto accaduto, Valerio, che ha fatto ottenere a Tony la cittadinanza onoraria di Montebelluna nel 1996 dopo che il cantante aveva inciso il disco Welcome to Montebelluna, si è rivolto ai carabinieri. Ma per ora non è stata trovata traccia del materiale trafugato. Il ladro, secondo la vittima, avrebbe cercato solo quegli oggetti che sono inventariati e che di recente erano stati esposti in una mostra a San Marino e in un'altra a Salò.Tra i cimeli, oltre a strumenti, vestiti e oggetti che hanno rappresentato il rock'n'roll, anche due auto Cadillac del 1950 e del 1960: alcuni giorni fa i malviventi sono entrati nell'abitazione di Valerio, impossessandosi solo di 4 giubbotti e altrettanti occhiali appartenuti a Tony, all'anagrafe Antonio Ciacci, lasciando lì una collezione di 40 orologi di valore, argenteria ed altre cose preziose.