X Factor 2018, Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale: «Incoerente». Lui: «Siate con me, sarà bello»

Grazie @XFactor_Italia sarà una bellissima esperienza. Però due parole su #XF12 le voglio esprimere. Prima di tutto voglio dire ad @AsiaArgento che è stata formidabile. Per il resto si comincia. Siate con me. Sarà tutto molto bello.#LodoGuenzi #5ottobre pic.twitter.com/aJMtovUiNU — Lodo Guenzi (@lodoguenzi) 5 ottobre 2018

Sabato 6 Ottobre 2018, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 13:24

al posto di Asia Argento, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it , cantante deha occupato il posto lasciato vuoto nella giuria diaccanto a Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli.Una svolta, quella di, che non è stata accolta con favore dai fan della prima ora, e che è stata da molti giudicata incoerente anche in base alle dichiarazioni fatte in passato dallo stesso, che aveva espresso il suo giudizio anche in un verso: «Nasci rockstar, muori giudice a un talent».Le critiche mosse asono quelle che furono contestate anche a Fedez, accusati di aver mostrato una certa ipocrisia. Il leader de Lo Stato Sociale ha dichiarato non molto tempo fa: «Il problema di XFactor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni. Il valore e la preparazione passano in secondo piano: non pensiamo che i talent siano male, semplicemente non sono qualcosa che può interessare qualcuno come noi».Sui social i pareri sono contrastanti. Lo stesso Lodo Guenzi ha annunciato in un tweet la sua partecipazione a X Factor: «Si comincia, sarà tutto molto bello». E da lì i commenti sono stati disparati.Marta scrive: «Ho appena letto su FB che Lodo Guenzi giudice di XFactor è la dimostrazione che tutti nascono incendiari e muoiono pompieri e onestamente mi sono persa quel frangente della vita di Guenzi in cui è stato incendiario». Un altro scrive: «#lodoguenzi è un'ipocrita, il classico radical chic. Preferisco uno #sferaebbasta che almeno è onesto e ti dice chiaramente che è interessato ai soldi ed ostenta ciò che ha, a differenza di Guenzi che fa anche il finto marcione». E ancora: «Fanno gli alternativi alle feste del 1 maggio, rilasciano interviste dove smerdano i talent, scrivono canzoni dello stesso tenore e poi, qualche mese dopo, vengono contrattualizzati dagli stessi. oltre che incoerenti, sono diventati tristemente prevedibili #lodoguenzi».