Loredana Bertè annulla tutte le date del tour teatrale: intervento chirurgico d'urgenza. Lo staff: «Dolore fisico troppo forte»

Il tour teatrale di Loredana Bertè è stato annullato perché la cantante deve sottoporsi a un'operazione d'urgenza.

Lo staff dell'artista, in un comunicato pubblicato sulle sue pagine social, fa sapere che «dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.

Loredana Bertè, intervento chirurgico urgente: salta il Manifesto tour 2023

La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024». ⠀

Loredana Bertè sarà operata, slitta il tour estivo: «Le serve riposo assoluto»

Nella nota si spiega che «l'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti».

Non è tra l'altro «esclusa la possibilità di un tour estivo». Era già successo nel 2021: la cantante aveva dovuto cancellare tutte le date del tour estivo per motivi di salute molto simili. Doveva infatti sottoporsi a un intervento chirurgico. Anche quella volta non fu specificato il motivo del ricovero. Fu semplicemente comunicato che c'era la persistenza di alcuni malesseri fisici.

In bocca al lupo, Loredana Berté.