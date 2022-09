Loredana Bertè sta male, salta l'ultima tappa del tour: «Devo stare a riposo»

Paura per Loredana Bertè, che ieri sera ha accusato un lieve malore. Il peggio sembra essere passato, ma le condizioni fisiche impediscono alla cantante di esibirsi nell'ultima tappa del suo Manifesto Summer Tour.

Loredana Bertè, salta l'ultimo concerto

L'ultimo concerto del tour estivo di Loredana Bertè si sarebbe dovuto tenere questa sera a Lanciano. Ma da un hotel nei pressi della cittadina abruzzese, la leggendaria cantante manda un messaggio che non piacerà ai fan, che già l'attendevano in piazza del Plebiscito. «Sono qui da due giorni e volevo concludere in bellezza il mio tour. Purtroppo la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite. Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli» - ha scritto Loredana Bertè in un messaggio su Instagram Stories - «Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo. Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano... Con amore, Lola».

Loredana Bertè, la paura e il responso del medico

La cantante spiega anche il motivo del forfait: «Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale».