Loredana Berté svela: «Mia Martini, un inedito con la sua voce nella fiction Rai»

Venerdì 10 Agosto 2018, 09:14

Stregata dalla luna. Una luna platino come il disco incassato una decina di giorni fa da Loredana Bertè per le cinquantamila copie vendute da «Non ti dico di no», la hit dell'estate interpretata assieme ai BoomDasBash, ma «se punto al doppio platino, perché questo singolo è una bomba», proclama lei: «Quando la posse salentina mi ha proposto d'interpretare assieme un pezzo rock che ritenevano perfetta per le mie corde, ho detto di no chiedendogli un reggae che echeggiasse le atmosfere di E la luna bussò. Mi hanno ascoltata e questo è il risultato. Merito quindi a loro, alla produzione di Takagi & Ketra e a Loredana Bertè». Gli uomini non cambiano, cantava sua sorella Mimì.E nemmeno lei.«Il titolo c'è, ma è ancora top secret. Gli autori che hanno collaborato o scritto per me le nuove canzoni sono tutti eccezionali. E li stimo tutti molto; dal produttore Luca Chiaravalli al grande Gaetano Curreri ad Ivano Fossati, passando per altri un po' più giovani, ma bravissimi, come Fabio Ilaqua, che ha scritto Occidentali's karma con Gabbani».«Sì. E sono felicissima di lavorare nuovamente con lui. Ha scritto un pezzo sulla Bertè così come la conosce lui».«Sono successe tante cose e ci siamo persi. Poi, di getto, ho deciso di scrivergli una mail col cuore e lui mi ha risposto con altrettanto affetto. Per me è come un fratello».«Certo che a dicembre ci riprovo. E, dopo questo successo estivo, spero di essere trattata un po' meglio».«Ho collaborato alla sceneggiatura fornendo aneddoti e correggendone altri Serena Rossi è napoletana, e questo sarebbe piaciuto a Mimì, è brava e spero che saprà cogliere l'essenza di mia sorella».«Spero tanto di sì. Ho voluto seguire personalmente la stesura della fiction proprio perché la memoria di mia sorella fosse ben tutelata».