Loredana Simioli, il tributo al Pizza Village di Gigi D'Alessio a tre anni dalla scomparsa

Durante la serata di chiusura del Napoli Pizza Village, festival che è stato capace di attirare oltre un milione di presenti, c’è stato spazio anche per ricordare Loredana Simioli, indimenticata attrice, presentatrice e speaker radiofonica scomparsa ad appena 45 anni il 26 giugno 2019 dopo una lunga lotta contro un cancro.

APPROFONDIMENTI LA FIERA Pizza Village da Napoli al mondo: ​tappe a Milano, Dubai, Londra e... IL RICONOSCIMENTO «Napoli d’aMare il premio-simbolo della... LA STORIA La pizza è un cibo globale ma resta l'icona della...

Sul palco del festival si sono esibiti artisti del calibro Gigi D’Alessio, Andrea Sannino, Eugenio Bennato e Luchè, che hanno ricordato l'attrice attraverso canzoni e aneddoti. Sannino ha raccontato al pubblico presente sul lungomare Caracciolo di una telefonata con l'attrice a cui è particolarmente legato: «Qualche anno fa usciva il mio primo album e ho chiamato Loredana per chiederle di essere la protagonista del videoclip della canzone “Nicola”. Mi aspettavo una risposta negativa, dato che lei era già un’attrice all’apice del successo, invece mi ha subito risposto sì, perchè era una signora. Adesso Loredana è un angelo meraviglioso, che ha saputo darmi una grande opportunità».

«Un’edizione del festival che non dimenticherò», ha confessato su Instagram Gianni Simioli, speaker napoletano tra i più conosciuti e fratello della compianta attrice. Il volto di Rtl 102.5 ha voluto ringraziare particolarmente Gigi D’Alessio per il tributo: «Ti ho portato sul palco per la mano, proprio a te che sei sempre pronto a tendere la mano a tutti noi. E grazie per il tributo a @loredanasimioli che, come sai, ti amava pazzamente».