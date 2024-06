Dopo l’esordio con «Parlami Mariu ma non d’amore» (2003), la sua discografia era proseguita con «Il giovanotto matto» del 2006, «Canzoniere minimo leggero» (2010), «Gli stupori del giovane Hengeller» (2016), e quel «Piano Napoli» del 2020 diviso con Elisabetta Serio e tanti ospiti.

Ora Lorenzo Hengeller, 54 anni, riparte da «Il pianerottolo», che è il titolo del suo nuovo album (Encore Music/Jando Music), ma anche il suo punto di vista esistenziale («vista piano) ed una figura antropomorfa, metà pianoforte e metà napo-austro-ungarico, partorita con David Riondino, autore della maggioranza dei testi e corista d’eccezione con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Carosoniano doc, luttazziano doc, il cantapianista verace che ha il cognome meno napoletano del mondo, con Daniele Sorrentino al contrabbasso, Luigi del Prete alla batteria e, quando serve, una scoppiettante sezione di fiati, si muove sul fronte di una canzone ironica, napoletana per animo sempre, anche quando non ne usa la lingua. Romantica per adesione alle buone maniere sentimentali di un mondo andato, o forse solo immaginato, oltre che per intolleranza al logorio della vita postmoderna.

«Frasi fatte» chiede un’ecologia lessicale, «Cantieri» guarda il mondo dall’ottica del pensionato, la title track confessa gli stati d’animo di un «comunista emotivo»; «’O scuntroso» è una macchietta deliziosa, quasi una madeleine proustiana; «Disaccordi» è arricchita dal sax soprano di Stefano Di Battista, mentre Bollani firma «La strada verso casa», omaggio strumentale al maestro Carosone, alla maestra Napoli, al maestro pianoforte.

Divertente «Mixed by Erry», in cui gli storici fratelli pirati discografici finiscono in carcere come un «Don Raffae’» qualsiasi, per essere poi «vendicati» dall’arrivo del digitale. «Il pianerottolo» in questione è anche quello del nuovo indirizzo di Hengeller, romano per scelta e non per caso, ma sempre combattutto dal richiamo delle sirene ed ancor più di prima arcinapoletano, e non solo perché con l’alta velocità ormai tra le due città c’è solo un’ora di distanza.

Eccolo riscoprire, su input di Marisa Laurito con Renzo Arbore, «Nun me parlate ‘e chella», delizia dimenticata cesellata nel 1958 da Carlo Alberto Rossi per la voce ed il testo di Fausto Cigliano. Nessuna nostalgia canaglia, però, perché Lorenzo vive nella contemporaneità, inseguendo altri suoni come in «Senza sape’ pecchè», perlina newpolitana su testo di Dario Sansone.