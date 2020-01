Luca Carboni, dalla musica alla pittura: la sua mostra a Bologna, all'interno del Booming Contemporary Art Show

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mette inle sue opere. Il cantante, da sempre grande appassionato di arte, fumetti e illustrazione, esporrà per la prima volta i suoi dipinti proprio a Bologna, città che gli ha regalato i natali e a cui è molto legato.L’occasione per conoscere l’arte visiva di Luca Carboni è con la mostra speciale “Cattedrali erranti” a cura diMaria Letizia Tega, all’interno di BOOMing Contemporary Art Show nell’ambito degli special project della nuova fiera d’arte contemporanea emergente che si terrà a DumBO in via Casarini 19 dal 23 al 26 gennaio.Lo spazio a lui dedicato all’interno della fiera inoltre è intitolato “Viacasarini", la strada in cui è nato.Il cantante aveva già dato qualche "indizio" sulla sua arte con una personale al “Lucca Comis and Games”, con 41 opere relative al periodo 1998 – 2019. Luca ha spesso realizzato in prima persona i disegni per le copertine dei suoi dischi e nel 2004 ha prestato la sua mano per realizzare la cover dell’album Bufalo Bill, del collega Francesco De Gregori.