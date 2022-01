Luchè entra nella scuderia di Sony Music: il rapper napoletano firma con la Columbia Records

Luchè entra a far parte del roster di Sony Music Italy, firmando per la storica etichetta Columbia Records. L'1 aprile il rapper multiplatino pubblicherà il suo nuovo album “Dove volano le aquile”, primo progetto dell'artista dopo la firma con Columbia.

«Siamo felici di iniziare la collaborazione con un grandissimo artista come Luchè. Credo che Luca troverà con noi l'ambiente ideale per sviluppare la sua creatività e la sua espressione artistica. Per noi sarà un privilegio lavorare insieme a lui per ottenere grandi risultati», afferma Andrea Rosi, presidente e ceo di Sony Music Italy. «Da oggi entro a far parte della famiglia Sony Music. Ne sono molto orgoglioso. Ho trovato in Columbia un team che incontra il mio entusiasmo al 100%. Sento veramente di lavorare con persone che credono in me, finalmente, e in questo progetto», dice Luchè.

Luchè, nome d'arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. La sua carriera artistica ha inizio con la fondazione dei CòSang, duo musicale hip hop. Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo nel 2018 con l'album Potere, certificato doppio disco di platino. Lo stesso anno fonda, insieme a Enzo Chiummariello e col supporto legale dell'avv. Cristiano Magaletti, l'etichetta discografica indipendente Bfm, mettendo sotto contratto rapper come CoCo, Geolier, Slf e molti altri. Il suo palmares include 18 dischi di platino e 9 dischi d'oro, per oltre 627 milioni di streaming.