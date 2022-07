Luchè, omaggio a Pino Daniele con il suo nuovo singolo: in uscita «La notte di San Lorenzo»

Luchè ha tanto da dire e mille incredibili modi per farlo, mercoledì 27 luglio il rapper ce lo dimostrerà ancora una volta regalandoci un’emozione incredibile: arriva «La notte di San Lorenzo», nuovo singolo in cui Luchè ha voluto rendere omaggio al simbolo della città di Napoli, uno degli artisti italiani più amati e senza tempo, Pino Daniele. All’interno del brano è presente il sample di «Je Sto Vicino A Te», capolavoro di Pino Daniele che abbraccia le liriche del rapper in una canzone dai toni intimi. L’inconfondibile voce di Pino si unisce e si contrappone a quella di Luchè, su una base che segue i bpm di un cuore devoto alla persona amata, tra crude verità e la delicatezza di una storia d’amore. Sin dai suoi esordi, il rapper ha continuato a mettere in gioco tutte le sue carte e, ancora una volta, ci mostra la sua grande forza. Questo singolo mostra la capacità dell’artista di non rimanere bloccato in un genere, ma di essere capace di spaziare e avere una cifra stilistica riconoscibile, che ne fa un unicum sulla scena musicale italiana.

A riprova di tutto questo, nel singolo precedente, «Che stai dicenn» feat. Paky , Luchè stende un ritornello banger per poi procedere con una strofa micidiale, degna delle sue hit di «Malammore». Paky, forte del suo legame con Napoli e con lo stesso Luchè, completa perfettamente il brano con una strofa cruda, un vero e proprio tributo: «Napoli la vedi e poi muori». La produzione ipnotica di Sick Luke sigilla perfettamente il brano che ha entusiasmato il suo pubblico dal primo ascolto e che infiammerà quest’estate i club di tutta Italia.