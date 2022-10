Ligabue ha il Covid. Saltano i concerti al Bataclan di Parigi e a Londra

Luciano Ligabue positivo al Covid, saltano le date europee del tour e il cantante rimarrà chiuso nella sua camera d'albergo fino a che non sarà negativo.

«Vi potete immaginare il giramento di balle...»

«Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perchè dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina (30 ottobre) ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid. Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra. Vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque. Ciao».