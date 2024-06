Luis Sal vince contro Fedez: Muschio selvaggio è suo al 100%. L'addio del rapper sui social (dopo la battaglia legale)

Addio definitivo a Muschio selvaggio per Fedez e Mr. Marra. È stato lo stesso cantante ad annunciare sui social la fine di una vicenda finita in tribunale per il contenzioso con Luis Sal, a cui ora è confermato il controllo completo del podcast. Proprio il tribunale di Milano lo scorso 27 febbraio aveva stabilito che la quota di proprietà di Fedez venisse amministrata da un custode giudiziario nell'esclusivo interesse della stessa società. «Nelle scorse settimane - ha scritto Fedez in una storia su Instagram -, insieme a Mr. Marra abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio selvaggio». «Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo - ha spiegato -, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio selvaggio».

Fedez, addio amaro

L'addio di Fedez è stato sancito dal tribunale di Milano che il 28 maggio ha rigettato definitivamente il ricorso presentato dalla Doom srl, la società di Fedez, contro quella di Luis sulla proprietà delle quote.

La sentenza

I giudici, nella sentenza, hanno fatto riferimento a una clausola dello statuto della Mucchio selvaggio srl, che disciplina il caso ci sia uno stallo gestionale per divergenze insanabili fra i soci. In pratica un socio può proporre all'altro di acquistare le sue quote a un prezzo stabilito, l'altro può accettare, proporre una cifra superiore o rifiutare. E se rifiuta, ha l'obbligo di acquistare a quella cifra le quote dell'altro al prezzo che era stato proposto. In questo caso quindi Fedez ha offerto 250 mila euro, Luis ha rifiutato e quindi ha potuto acquistare il 50% delle quote a un quarto di milione, e poco importa se il rapper aveva rilanciato. Il rapper ha voluto ringraziare «tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all'ultimo». «E' stato un fantastico viaggio durato quattro anni. Grazie di tutto» ha concluso.