Morta Luisa Mann Buoni, speaker di Radio 2 e cantante rock

@Lueezamann https://t.co/z0YPs1Tc4E

La prematura scomparsa di Luisa Mann Buoni, cantante rock, speaker radiofonica, commessa viaggiatrice .. Una notizia che mi angoscia: quando l'ho conosciuta era con il look dark che vedete sulla destra, quasi fosse un nuovo membro dei Cure.. pic.twitter.com/AuozsDyr9I — Giancarlo Passarella (@PassarellaRock) 10 settembre 2018

Lunedì 10 Settembre 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta, cantante rock e speaker di. Questa estate aveva infatti condotto «Commessi viaggiatori» su Radio Rai2 con Mario Acampa nel drive time estivo del canale dalle 18.20. La notizia, diffusasi sui social network in mattinata, è stata purtroppo confermata in ambienti di Radio Rai. Con un passato da cantante rock in diverse formazioni, aveva lavorato a lungo anche per Radio Rock.