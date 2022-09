Martina torna con «Luna Piena Rmx» feat Clementino

Martina Difonte - artista non nuova al circuito musicale grazie alla vittoria nel 2018 ad Area Sanremo, del premio Mia Martini e per aver pubblicato i singoli "Di te”, “Tu che ne sai” e “Giù da me” - torna con "Luna Piena Rmx". Dal 23 settembre il brano, realizzato in featuring con il compagno Clementino, è in rotazione radiofonica.

Per questa nuova versione, Clementino ha deciso di rimodellare il sound urban-pop di Martina rivestendolo di suoni più incalzanti con cassa dritta sulla quale il flow e le rime del rapper nazionale danno nuova vita al brano. Luna Piena Rmx è pubblicato e distribuito dalla label Fumo (TheRivati, Ldo, Achex, Endly).