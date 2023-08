Geffen/Universal Music pubblica il 13 ottobre, in digitale e in un box di 4 cd, «Fyfty» dei Lynyrd Skynyrd, in occasione del cinquantesimo anniversario della storica band di southern rock. Le 50 tracce contenute rappresentano il meglio dei Lynyrd Skynyrd dall'inizio a fine carriera. All'interno del cofanetto, i fan troveranno le radici del gruppo attraverso le prime registrazioni ai Muscle Shoals e le loro canzoni iconiche che hanno definito la colonna sonora degli anni '70. Ci sono poi i brani dello storico spettacolo tributo del 1987 che ha dato il via alla successiva reunion della band, sino a canzoni più recenti come «Last of a dyin 'breed» e «Last of the street survivors», e alla performance dal vivo di «Gimme three steps»” tratta dallo spettacolo finale della band con il chitarrista co-fondatore Gary Rossington del novembre 2022, un brano live inedito.

Il box contiene un libretto dettagliato di 40 pagine con note scritte dallo stimato regista, giornalista rock e sceneggiatore Cameron Crowe oltre a note bio-discografiche a cura del giornalista rock di Detroit Gary Graff e foto inedite della band originale e della band riformata.

L'eredità dei Lynyrd Skynyrd è raccontata attraverso una lunga serie di grandi canzoni della band: mezzo secolo di materiale distribuito in 14 album in studio, antologie e registrazioni dal vivo che, nel corso degli anni, hanno portato alla luce gemme preziose e rarità inedite. «In un certo senso descriviamo quello che succede intorno a noi e scriviamo canzoni in modo che le persone si relazionino con loro», dichiara Rossington nelle note di copertina. «Questo è sempre stato il nostro stile. L'abbiamo imparato da Ronnie Van Zant; ha sempre avuto un ottimo modo per scegliere un argomento e scrivere una bella storia attorno ad esso in modo che le persone potessero relazionarsi. Stiamo solo cercando di continuare a farlo».

Dopo cinque anni di tournée in piccoli locali sotto svariati nomi e con formazioni diverse, la band divenne ufficialmente Lynyrd Skynyrd a Jacksonville, in Florida, nel 1969. «Fyfty» contiene naturalmente i brani più conosciuti come «Sweet home Alabama» e «Free bird» in versione live inedita della performance della band al Fabulous Fox Theatre di Atlanta il 7 luglio 1976.

L'inarrestabile ascesa del gruppo si fermò bruscamente e tragicamente il 20 ottobre 1977, quando l'aereo che portava gli Skynyrd al loro spettacolo a Baton Rouge, in Louisiana, si schiantò in una foresta del Mississippi: morirono, tra gli altri, tre membri della band, il cantante Ronnie Van Zant, il chitarrista Steve Gaines e la sorella, la corista Cassie Gaines.

I chitarristi Gary Rossington e Allen Collins, il bassista Leon Wilkeson, il tastierista Billy Powell, il batterista Artimus Pyle e la corista Leslie Hawkins rimasero gravemente feriti, ma sono tutti sopravvissuti. A causa del tragico avvenimento i Lynyrd Skynyrd cessarono di esistere per un decennio.

La rinascita della band avviene nel 1987 per quello che doveva essere solo un tour tributo; fu sorprendente e controversa sino a quando il gruppo salì sul palco. Con il fratello minore Johnny Van Zant alla voce al posto del fratello Ronnie, i Lynyrd Skynyrd ritornarono sulle scene, pubblicando altri nove album in studio. Gli Skynyrd inserirono altri membri e dovettero salutarne altri, purtroppo scomparsi come come Collins nel 1990, Wilkeson nel 2001, Powell nel 2009, il chitarrista della prima formazione originale Ed King nel 1996 e, più recentemente, Gary Rossington, l'ultimo membro co-fondatore, che ci ha lasciato lo scorso marzo.

Come lo stesso Johnny Van Zant ha detto in modo toccante del suo amico di una vita Gary, «Ci manca così tanto. Ora dovrò ricordare la sua voce per mantenere alto il morale e andare avanti. . . come un tributo, in modo che la gente possa ricordare lui, Ronnie e tutti gli altri che hanno fatto parte della band». Durante l'estate i Lynyrd Skynyrd si sono uniti ai ZZ Top per un tour da coheadliner, suonando insieme in 22 città americane durante l’estate.

Come ha sottolineato Cameron Crowe nella sua introduzione del booklet, mentre il rock & roll diventava sempre più grande, «attraverso tutto questo e realizzando ostinatamente un disco dopo l'altro in un modo autentico ed eccezionale, i Lynyrd Skynyrd salirono continuamente per diventare una delle più grandi band d'America».