«Ma De Luca non vuole», il brano neomelodico spopola in Rete: ecco il video

Tra i disagi più diffusi nei due mesi di lockdown, che in Italia si è concluso da poco, c’è sicuramente quello vissuto dalle coppie non ufficiali. Ragazze e ragazzi, donne e uomini impegnati in una relazione amorosa non riconosciuta legalmente, o addirittura clandestina, sono stati costretti a restare lontani, ubbidendo a decreti ministeriali e ordinanze regionali che li costringevano a non uscire da casa, se non per ragioni strettamente necessarie. E l’amore non era compreso in quella lista. Così gli incontri tra amanti e fidanzati al tempo del coronavirus si erano ridotti a fugaci appuntamenti clandestini nei pressi del bidone della spazzatura, sul terrazzo condominiale o all’angolo della strada, dove si accompagna il cane a espletare i propri bisogni. Poi c’erano quelli meno fortunati che non vivevano nello stesso quartiere, magari nemmeno nella stessa città o regione, a cui non restava che amarsi in lunghe videochiamate, attraverso smartphone e pc.



Di tutto questo canta Enzo Savastano nella sua Ma De Luca non vuole, canzone neomelodica che sta spopolando in Rete in questi giorni. Solo su Facebook in meno di una settimana il videoclip del brano è stato visto quasi 300mila volte, ottenendo migliaia di like e condivisioni. E alla base di questo innegabile successo c’è sicuramente un testo ironico, che racconta di un uomo che vive fuori dalla Campania e che vuole rincontrare la sua amata rimasta confinata nella regione, ma un’ordinanza di Palazzo Santa Lucia glielo impedisce.



E tra le strofe le citazioni tratte dalle ormai celebri conferenze stampa disi sprecano: “Corronoe mascherine li rincorrono”; “che da un paio di mesi brucia senza te”. E di tanto in tanto nel video irrompe anche il vero De Luca con frammenti dei suoi monologhi social, guest star inconsapevole di una hit che porta nel titolo e nel ritornello il suo cognome: “Volevo un figlio da te / ma De Luca non vuole / Una famiglia con te / ma De Luca non vuole / La casa con il parquet / ma De Luca non vuole / non vuole / non vuole / mi dispiace Carmè”. E ancora: “A Capri col cabriolet / ma De Luca non vuole / Ce lo pigliamo un caffè / ma De Luca non vuole / Fammi salire da te / ma De Luca non vuole / non vuole / non vuole / Ti ringrazio Vincè”.

Parole con cui Enzo Savastano descrive con ironia una situazione paradossale in cui si sono ritrovati in tanti. Ma la canzone è anche la riprova che in questa emergenza sanitaria il governatore della Campania ha visto crescere in maniera esponenziale la sua popolarità. Ora che il lockdown è terminato e siamo entrati nella fase 2, quella della ripartenza, sarà difficile trasformare questa popolarità in consenso politico. E, anche in vista delle prossime elezioni regionali, per Vincenzo De Luca sarà questo il vero banco di prova.

