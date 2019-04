«Made in Sud 2019», ecco il video ufficiale del brano di Frank Carpentieri

Sabato 6 Aprile 2019, 19:19

La città di Napoli, con i suoi colori, i suoi quartieri e la sua gente è protagonista del videoclip del brano “Made in Sud 2019”, canzone scritta da Frank Carpentieri insieme a Nando Mormone e Antonio De Carmine Principe che fa da sigla all'omonimo format televisivo prodotto dalla Rai in collaborazione con Tunnel Produzioni, e in onda il lunedì in prima serata su Rai 2.Il singolo, divenuto già un tormentone tra i giovanissimi e non solo, è cantato da un trio di artisti di eccezione: Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Edoardo Bennato (autore della strofa da lui eseguita) e i cori cantati da Antonio De Carmine Principe.Nel video, nato da una idea di Frank Carpentieri, Mario Esposito e Nando Mormone, e di cui alcune scene sono state girate durante le prove dello show comico, sono presenti tutti gli artisti del cast di Made in Sud ma anche tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte, a cominciare dal produttore Tunnel, Mormone, nonchè gli autori e lo staff della redazione. La regia è di Peppe Chirico.