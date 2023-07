«Madonna è debole e stanca, rischia di non poter più tornare a cantare»: l'indiscrezione choc

Le condizioni di salute di Madonna sono state definite preoccupanti. Una fonte ha fatto sapere al sito TMZ che la diva è ancora stanca e debole, mentre l'attrice Rosie O'Donnell, amica della cantante aveva commentato le condizioni di salute di Madonna su Instagram, affermando che si sta riprendendo.

L'ipotesi attuale è che il tour mondiale Celebration debba essere ulteriormente posticipato.

Sabato 24 giugno, l'agente della cantante aveva comunicato che Madonna aveva sviluppato un'infezione batterica che l'aveva portata ad una permanenza ospedaliera di diversi giorni in terapia intensiva: «Si prevede un pieno recupero», si leggeva nella nota dell'agente della star.

Dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero, la cantante, in effetti, è tornata a casa.

TMZ però, sostiene che una fonte sarebbe ancora molto debole e stanca e che non abbia le forze per riprendere a cantare, obbligando così Madonna a rimandare i festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera.