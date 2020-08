Madonna compie 62 anni e festeggia in Giamaica tra cocktail e marijuana ma senza mascherine

Madonna compie 62 anni e festeggia in grande stile in Giamaica, ma senza le dovute precauzioni contro il coronavirus. La popstar italo-americana, infatti, ha organizzato una grande festa di compleanno, in cui non sono mancati cocktail, musica e marijuana, ma in cui nessuno dei presenti ha indossato mascherine o rispettato il distanziamento.

A documentare la festa di compleanno di Madonna ci sono foto e video pubblicati sull'account Instagram della popstar. Circondata da amici e familiari, Veronica Louise Ciccone non ha badato a spese per divertirsi, anche se ha generato reazioni contrastanti tra i tantissimi follower. In molti, infatti, hanno fatto presente che sarebbe stato meglio adottare maggiori accortezze per festeggiare i 62 anni della popstar.



Non è la prima volta chefinisce nelle polemiche relazionate al: la popstar, infatti, aveva violato il lockdown e solo grazie al test sierologico aveva scoperto di aver contratto il Sars-CoV-2, per poi iniziare a diffondere sul web diverse teorie del complotto.