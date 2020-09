Madonna: «Stiamo preparando un docufilm sulla mia vita». Con lei Diablo Cody, la sceneggiatrice di Juno

Ultimo aggiornamento: 16:53

sta lavorando uned ha annunciato ai fan sui social di essere già immersa nella preparazione della sua 'biopic'. In diretta su, la storica e indiscussa regina del pop mondiale ha interagito con i follower, mostrandosi in compagnia di una collaboratrice decisamente illustre:La scrittrice e sceneggiatrice, al secolo Brook Busey, nel 2008 ha infatti vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale col film Juno. Perc'è quindi la possibilità di realizzare un ottimo lavoro con una professionista di indubbio valore e la popstar ha spiegato ai fan: «Voglio raccontare l'incredibile viaggio che mi ha permesso di fare la vita, come artista, musicista e ballerina. Ci sono ancora così tante storie inedite e piene di ispirazione e chi potrebbe raccontarlo meglio di me?».Una protagonista comeed una sceneggiatrice come, insieme, potrebbero essere in grado di creare un capolavoro. Adam White, critico dell'Independent, non ne è però troppo convinto: «Se dovessimo basarci esclusivamente su quanto viene rivelato, implicitamente ed esplicitamente, nella diretta Instagram di Madonna, i presupposti non sono per niente incoraggianti. Madonna, nel corso della diretta, dimostra chiaramente di essere più interessata alle domande dei follower che ai consigli di Diablo Cody. Con i suoi comportamenti, forse senza volerlo, Madonna sembra dimostrare di voler relegare una sceneggiatrice di indubbia professionalità al ruolo di sparring partner anche per quanto riguarda la scrittura del soggetto. Un esempio su tutti? Quando Diablo Cody suggerisce di mettere in risalto i primi anni di vita e di carriera, prima dell'ascesa e della fama mondiale, ma Madonna si rifiuta e impone di inserire video del backstage dal set di Evita. Quel film è stato una sfida stimolante per Madonna, ma non ha cambiato granché la sua vita e la sua carriera».