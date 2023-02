Madonna, morto il fratello Anthony: aveva 66 anni e viveva sotto i ponti. Di lei diceva: «Non le ho mai voluto bene»

Anthony Gerard Ciccone, il fratello maggiore della popstar Madonna è morto all'età di 66 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle della cantante americana. Anthony ha avuto una vita difficile, per anni ha combattuto contro l’alcolismo e la tossicodipendenza che lo hanno costretto a vivere in condizioni estreme, sotto un ponte di Traverse City, nel Michigan. L'uomo, infatti, si è allontanato dalla famiglia per anni, fino al 2017, quando dopo un lungo percorso di riabilitazione ha fatto ritorno a casa.

Rapporti difficili

Tra Anthony e Madonna, i rapporti non sono mai stati distesi ed in passato, il fratello l'ha accusata di non avergli tesi la mano nei momenti di grande difficoltà: «Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi - raccontava nel 2011, come riporta il Daily Mail -. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me».

Nessun messaggio

Anthony, uno dei sette fratelli della pop star aveva lavorato nella tenuta viticola di famiglia, la Ciccone Vineyard, prima di essere licenziato e vivere da senzatetto. Sui social, a salutarlo è Melanie: «Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati...Anthony era un personaggio complesso. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione».