«Brividi» di Mahmood e Blanco diventa la canzone più ascoltata in un giorno su Spotify Italia e debutta al quinto posto nella classifica Global

«Brividi» di Mahmood e Blanco si aggiudica il titolo di brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3 milioni di stream. La canzone ha debuttato al 72esimo Festival di Sanremo nella prima serata il 2 febbraio, e in 24 ore ha scalato non solo la classifica generale della competizione - superata ieri solo da «O forse sei tu» di Elisa - ma anche quelle di Internet.

Il duo è entrato anche nella Top 50 Global di Spotify al quinto posto, dietro agli Imagine Dragons e a Justin Bieber. Anche su YouTube «Brividi» raccoglie più di 3 milioni di views ed è prima nelle tendenze nella sezione musica.